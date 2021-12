FARC ya no hacen parte de la lista de terroristas de EEUU

Las FARC ya no son parte de la lista de terroristas de EEUU. Fotografía Iván Duque y Joe Biden / Getty Images.

Este martes 30 de noviembre, se confirmó que la entonces guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP), ya no forman parte de la lista de terroristas de EEUU o llamada lista de organizaciones terroristas extranjeras (FTO). La decisión fue dada a conocer por el Departamento de Estado del país norteamericano, que también se refirió al grupo disidente de la Segunda Marquetalia.

«Tras un Acuerdo de Paz de 2016 con el gobierno colombiano, las FARC se disolvieron y desarmaron formalmente. Ya no existe como una organización unificada que se dedica al terrorismo o actividades terroristas o que tiene la capacidad o la intención de hacerlo», expresó el ente extranjero.

Desde el partido político de los y las excombatientes, Comunes, celebró la decisión del Gobierno estadounidense. «“Lo primero que tenemos que decir es que saludamos esa decisión que es además consecuente con lo que fue la postura del gobierno norteamericano de Barack Obama, pero además, es la posibilidad de que el proceso de reincorporación socioeconómica y política pueda avanzar en mejores condiciones”, expresó el congresista Carlos Lozada.

Para Comunes, la salida de la FTO, logrará disminuir la estigmatización internacional sobre su partido y significa un «espaldarazo» para el Gobierno Nacional, que según Lozada, también hace parte de los señalamientos y de las pocas garantías políticas.

Nuestra declaración sobre la decisión oficial del gobierno de los EE.UU. de retirar a las extintas FARC-EP de la lista de organizaciones terroristas.#5AñosTejiendoUnAcuerdoParaLaVida pic.twitter.com/3iKBYUfHiF — Carlos A. Lozada (@JGalloComunes) November 30, 2021

Al presidente Iván Duque no le gustó que las FARC salieran de la lista de terroristas de EE.UU

El presidente colombiano, Iván Duque, manifestó que la idea de que las FARC y la Segunda Marquetalia salieran de esa lista negra del Gobierno de Biden. «Por supuesto, del lado nuestro, nosotros con esta información que nos ha dado Estados Unidos la entendemos, la respetamos. Hubiéramos preferido de pronto otra decisión, pero sabiendo eso hoy estamos concentrados es en enfrentar las disidencias, enfrentar esos grupos y, como lo ha dicho Estados Unidos, los que tienen procesos en sus cortes judiciales, los procesos siguen”, expresó el mandatario.

De hecho, el debate de sacar o no a la extinta guerrilla y a la disidencia de Iván Márquez, abrió también el roces en el Congreso de Estados Unidos. El Senador republicano Marco Rubio, manifestó que no era necesario el retiro de los grupos para contribuir al tema de paz en Colombia y se refirió al malestar que la noticia causó en Iván Duque, «Lo que Ies puedo decir es que yo conozco su opinión (de Iván Duque). Ellos no estaban a favor de sacar (a las Farc) de la lista (…) Lo que ellos querían era que la ayuda que EE.UU. le quiera dar a esta gente pase por el Gobierno y no de manera directa«.

Aunque la exguerrilla de las FARC-EP, la Segunda Marquetalia y líderes de estas, salieron de la lista, no significa que se vayan a otorgar visas, se cierren procesos judiciales o investigados en ese país retornen a Colombia. «Los cargos a los integrantes de las FARC que siguen involucrados en narcotráfico eso nunca se va a levantar. Ellos se podrán bañar en las playas de Cartagena pero nunca en las de Miami» dijo Juan González, asesor de Joe Biden.

Sin embargo, para el Gobierno Biden, esta salida de la enumeración, «facilitará la capacidad de Estados Unidos para apoyar mejor la implementación del acuerdo de 2016, incluso trabajando con combatientes desmovilizados». Dentro de las consideraciones del Departamento de Estado de EE.UU está también que las FARC tiene una desmovilización del 90% y la Segunda Marquetalia como grupo disidente no abarca la capacidad de lo que antes era las FARC, aunque el Gobierno norteamericano, reconoció que son responsables de asesinatos a líderes, lideresas, defensores y defensora de derechos en la actualidad.

