Falta pedagogía: Análisis de elecciones de los CMJ

Consejos de Juventudes. Fotografía Twitter.

Este 5 de diciembre y por primera vez, los y las jóvenes de Colombia eligieron a los y las representantes de los consejos Municipales y Locales de Juventud. Desde 2013 estos comicios fueron definidos en la Ley 1622 y el año pasado fueron aplazados como consecuencia de la pandemia por COVID-19.

Sin embargo, una de las cosas que más llamó la atención de la jornada electoral de los Consejos de Juventud, fue que de 12.282.273 personas entre los 14 y 28 años, que habían sido habilitadas para votar, solo 1.279.961 de ellas cumplieron con su deber y derecho al voto. En redes sociales, los usuarios recalcaron que la participación ciudadana fue de 10,42%, es decir que hubo una abstención de casi 90%.

De esos 1.279.961 votos, 72,46% fueron validados, es decir 927.583 decidieron quienes ocuparan los Consejos de Juventud en todo el territorio nacional. En entrevista para CONTAGIO RADIO, Diego Rubiano, subcoordinador del Observatorio Político de la Misión de Observación Electoral (MOE), afirmó que los 291.345 (22,76%) votos nulos y los 7.409 (0,57%) votos no marcados, obedecieron a una falta de pedagogía por parte de la Registraduría General de la Nación y más frente a la experiencia electoras de los votantes de 14 años.

Los mismos jóvenes que formaron parte del proceso como candidatos afirmaron que dentro del 90% de abstención electoral también esta que esta elección no representa un cambio real para los y las jóvenes en el país. Diana Cuayal y Nathalia Portilla, consejeras por la lista independiente Movimiento Juvenil del Valle del Guamuez, también manifestaron en CONTAGIO RADIO, sus opiniones frente a la asistencia de los votantes y dentro de su municipio afirmaron que no hubo una mesa de votación rural y muchos jóvenes se quedaron sin ejercer su derecho al voto.

«La participación en mi municipio fue baja, ni siquiera del 7%, pero hay que tener muchas consideraciones y es que finalmente los Consejos Municipales y Locales de Juventud no resuelven las problemáticas de los jóvenes. Es una instancia que debió instalarse hace 10 años y que apenas estamos en este proceso y eso denota la falta de compromiso institucional (…) Además, los consejeros de juventud no toman decisiones vinculantes, somos consejeros, pero las anotaciones o sugerencias que propongamos no son de obligatorio cumplimiento, las instituciones o la administraciones se acoge a eso».

Diana Cuayal, consejera por la lista independiente Movimiento Juvenil del Valle del Guamuez, Putumayo.