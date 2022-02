En EEUU rechazan donación de ese país a la policía Colombiana

La subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos, Victoria Nuland, reafirmó la relación entre el Gobierno de EEUU y la Fuerza Pública colombiana. Fotografía EFE.

En medio de su visita a Colombia, la subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos de Estados Unidos, Victoria Nuland, reafirmó la relación entre el Gobierno de EEUU y la Fuerza Pública colombiana. El día de ayer, Nuland, anunció una donación de ocho millones de dólares destinada a la Policía Nacional de Colombia.

Según la subsecretaria de Estado, el presupuesto destinado es para fortalecer el “el respeto de los derechos humanos” dentro de la institución que ha sido duramente cuestionada por su accionar durante las protestas del 2021. Dicho fondo llegaría además por medio de la Sección de Asuntos Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL).

La subsecretaria Victoria Nuland, además resaltó la labor de la Policía Nacional, «nos da un honor inmenso y tenemos el gran gusto de felicitar a la Policía Nacional de Colombia por todo el trabajo que hacen el todo el país y los esfuerzo que están haciendo en la actualidad para fortalecer la ciudadanía, la seguridad ciudadana, particularmente el compromiso para investigar abusos y fortalecer los estándares de derechos humanos (…) Tengo el orgullo de anunciar ocho millones de dólares, adicionales del parte del Gobierno Nacional de EE.UU. para apoyar este trabajo, en el cual se han embarcado para proteger los derechos humanos».

En representación del Gobierno de #EEUU, la Subsecretaria de Asuntos Políticos @UnderSecStateP, Victoria Nuland, anuncia un apoyo histórico a nuestra #TransformaciónPolicial, a través de @StateINL. Nos acompaña el embajador Philip Goldberg. pic.twitter.com/nejz5ZsTfj — General Jorge Luis Vargas Valencia (@DirectorPolicia) February 8, 2022

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, Victoria Nuland, también ha realizado diversos comentarios que reafirman que el apoyo a la Institución continúa y en donde resalta la «importancia» de su relación con el Gobierno estadounidense.

«Valoramos nuestra relación continua con la Policía Nacional, mientras trabajamos juntos para priorizar la seguridad ciudadana y los derechos humanos».

We value our continued partnership with @PoliciaColombia, as we work together to prioritize citizen security and human rights. pic.twitter.com/3eRdWmMI9I — Under Secretary Victoria Nuland (@UnderSecStateP) February 9, 2022

Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil de diferentes sectores del país norteamericano, expresaron su rechazo ante las declaraciones de Victoria Nuland en esa red social. Por medio de un comunicado, este 9 de febrero, Amazon Watch, Chicago Religious Leadership Network, Colombia Human Rights Committee, FOR Peace Presence, Global Ministries of the Christian Church (Disciples of Christ) and the United Church of Christ, Latin America Working Group, Oxfam, Presbyterian Church USA, Presbyterian Peace Fellowship, United Church of Christ, Justice and Local Church Ministries, Washington Office on Latin America, Witness for Peace Solidarity Collective afirmaron que les «preocupa profundamente que durante el Diálogo de Alto Nivel de EE.UU. con el gobierno colombiano, la Subsecretaria Nuland y la Embajada de EE.UU. a través de su cuenta de Twitter la relación de EE.UU. con la Policía Nacional de Colombia luego de un año en el que la policía reprimió masivamente las protestas».

«Decenas de personas fueron asesinadas; otros fueron torturados; muchos resultaron gravemente heridos, algunos incluso perdieron la vista; otros fueron agredidos sexualmente y muchos manifestantes enfrentan cargos graves en el sistema de justicia. La mayoría de las víctimas son adolescentes y adultos jóvenes. Hasta la fecha han habido pocos avances para lograr justicia por estos actos de brutalidad policial. Estas palabras son un puñetazo en el estómago para los colombianos que protestan por la justicia y para quienes trabajan por los derechos humanos en Colombia. Hacemos un llamado al Gobierno de los EE.UU. para que deje de emitir declaraciones tan vergonzosas, que presione con fuerza por una reforma policial seria, incluido el control externo y la remoción de la policía del Ministerio de Defensa y que se retenga la ayuda a la policía hasta que avance la justicia y se logre la reforma real a la policía», aseveraron las organizaciones.

