Elecciones: atentan contra dos candidatos a las Curules de Paz en Urabá, Antioquia

Atenta contra dos candidatos a las Curules de Paz. Fotografías cortesía y CNMH.

Este viernes 11 de marzo y a pocas horas de iniciar los comicios del próximo domingo 13 de marzo, se denunció un nuevo atentado en contra de las víctimas del conflicto armado y aspirantes a las Curules Transitorias de Paz. Además de las renuncias masivas por falta de garantías y el accionar de los armados, dos candidatos fueron atacados con arma de fuego.

La lideresa Diana Hurtado, víctima dela masacre de La Chinita en donde su padre fue asesinado y Ménderson Mosquera, coordinador de la Mesa de Víctimas de Antioquia, fueron atacados por un hombre armado en la vereda Las 300 en medio de una vía principal que comunica a Chigorodó con Carepa, Antioquia.

«Un sujeto que se movilizaba a pie les realiza al parecer unos disparos desde las bananeras con arma de fuego, ocasionando daños en el panorámico y vidrio lateral del vehículo convencional». Informaron para Contagio Radio.

Diana Hurtado contó como vivió la angustiante situación, «un primer impacto, de frente. Mi compañero de fórmula me agacha la cabeza en las piernas de él y él se me tira encima, el vidrio que se rompió fue el que me causó las heridas».

Por su parte, Ménderson Mosquera señaló que, “veníamos de visitar a los líderes y en la vereda las 300 de Carepa nos impactaron con arma de fuego contra el vehículo que viajábamos, un impacto en la parte frontal del vidrio, otro en una de las ventanas. Los disparos salieron al parecer desde las bananeras”.

Afortunadamente el ataque no dejó ningún herido de gravedad, Diana sufrió algunas heridas con las esquirlas de los vidrios impactados, y según la información conocida por este medio de comunicación, «los candidatos se desplazan al aeropuerto (Antonio Roldan Betancourt de Carepa) a pedir auxilio, donde son protegidos por personal policial de esa unidad, los candidatos no presentan ninguna lesión, iban acompañados por un funcionario de la UNP quien estaba conduciendo el vehículo, la asignación de este esquema fue implementado desde el día 26 de febrero del presente año».

Por ahora también se tienen conocimiento de que la y el candidato están en el «comando del departamento para realizar las acciones de protección». En el hecho aún no se identifican al o los responsables.

