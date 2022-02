Denuncian extorsiones a pequeños ganaderos por parte de FEDEGAN para votar por María Fernanda Cabal

La organización Dignidad Agropecuaria denunció, a través de un comunicado público, que desde hace algunos días vienen recibiendo llamadas y mensajes en los que FEDEGAN los extorsiona para que obtengan un número determinado de votos a favor de María Fernanda Cabal a cambio de las vacunas contra la Fiebre Aftosa.

Según la denuncia, se les imponen cuotas y en caso de no alcanzarlas no les entregarían los medicamentos necesarios para el ganado, lo cual afectaría gravemente las finanzas de los campesinos, dado que hay fuertes restricciones para el ganado no vacunado.

Dignidad Agropecuaria aseguró que este tipo de presiones, que podrían tipificarse como constreñimiento al elector, deben ser investigadas de manera urgente y sancionadas por las entidades correspondientes pues están poniendo en riesgo el derecho fundamental al voto.

Lea también: Piedad Córdoba denuncia persecución política contra ella y su familia