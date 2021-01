Cifras de Alcaldía sobre UCI´s en Bogotá ocupadas por COVID “no corresponden con la realidad”

Foto: Semana

En un preocupante comunicado publicado por el Colegio Médico de Bogotá este 4 de Enero, la agremiación médica señala que las cifras entregadas por la Alcaldía de Bogotá y la Secretaría Distrital de Salud no corresponden con la realidad que se vive en hospitales y clínicas de la ciudad, pues en 23 de ellas la ocupación de UCI´s habría llegado al 100% y en las restantes se ha llegado al 70% de ocupación.

El malestar de los médicos también tiene que ver con que no se está teniendo en cuenta que el 30% del personal médico no está disponible, bien sea porque fueron contagiados con COVID 19, porque están en aislamiento preventivo o porque renunciaron a sus puestos de trabajo pues no les brindaban las garantías necesarias para desarrollar sus labores de cuidado sin el riesgo de contagio. COVID 19 en Colombia

Cuarentena en tres localidades no es suficiente para atender la emergencia por COVID

Por otra parte el Colegio Médico de Bogotá señala que la forma en que se están tomando las mediciones de ocupación hospitalaria por parte de las autoridades locales no es la mas adecuada o precisa pues la Secretaria Distrital está tomando dichas mediciones contando con un personal llamado “gestores de transporte” que según ellos, no estaría capacitado para desarrollar la medición, además de no contar con las cifras concretas.

Según la agremiación la cuarentena estricta decretada por la alcaldía este fin de semana es una medida adecuada, pero insuficiente y tardía. “Las últimas medidas como el cierre de tres localidades no es suficiente si no se educa a la población y no se atienden sus condiciones sociales que los llevan a no seguir las recomendaciones en salud pública”.

Médicos piden declarar alerta roja hospitalaria

A pesar de las afirmaciones de la Alcaldesa Claudia López en el sentido de que no estamos en alerta roja las organizaciones de médicos de la capital y del país están estudiando la posibilidad de que se decreten nuevas cuarentenas estrictas en las ciudades principales para afrontar la emergencia dado que las cifras indican que es necesario desacelerar los contagios por COVID 19.

De otro lado afirman que se debe priorizar la responsabilidad social y la atención de los pacientes en condiciones de accesibilidad, oportunidad, continuidad e integralidad por encima de cualquier otra consideración; se deben tomar todas las medidas posibles para evitar la muerte de personas.