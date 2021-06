Atención: Fuerte explosión en batallón del Ejército en Cúcuta

La agonía tan hijuepta de no saber si en el atentado del carro bomba del batallón en Cúcuta mi hermano menor siga con vida.



Me llamo su jefe, el Coronel a avisarme. Ya se confirman algunos heridos pero él aún no aparece.



En este país la guerra no cesa. pic.twitter.com/40Jqd9OAM4