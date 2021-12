Asesinan a la lideresa Cristina Isabel Cantillo Martínez

Cristina Isabel Cantillo Martínez. Fotografía cortesía.

Este festivo se vio nuevamente manchado por la violencia en Colombia. Este 7 de diciembre, en medio de la celebración del Día de Velitas, la defensora de derechos humanos y lideresa de la comunidad LBTIQ+, Cristina Isabel Cantillo Martínez, fue asesinada por sicarios.

Según medios de comunicación locales, el hecho se presentó en la carrera la 60 No. 10-60, en el barrio Luis Carlos Galán, ubicado en el oriente de Santa Marta. Cristina Isabel, se encontraba departiendo con su familia en medio de la celebración, cuando dos sicarios se acercaron hasta la puerta de su casa y le propinaron cinco disparos en la cabeza, cuello y abdomen.

Desde el Nodo Caribe de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, lamentaron el hecho y afirmaron que el asesinato, al igual que los testimonios iniciales, habría sido justo cuando la mujer trans celebraba con sus seres queridos en la terraza de la vivienda situada en el barrio Ondas del Caribe.

Cristina Isabel, ya había sido víctima de dos atentados en contra de su vida, y aunque solicitó esquema de seguridad ante la Unidad Nacional de Protección y efectivamente se le asignó uno, los dos escoltas que la acompañaban no se encontraban con ella en el momento del asesinato. Aunque los escoltas afirman que la lideresa les permitió estar libres desde las tres de la tarde, la familia de Cristina Isabel asegura que desde hace varios día no veían a los escoltas al pendiente de la mujer.

El vehículo asignado por la UNP también estaba presentando fallas mecánicas según advirtió la misma lideresa hace tres días. «Buenas tardes a todos y todas, está publicación es para darle las gracias a las personas que me escribieron preocupadas por mí por el percance que se presentó en el vehículo en el que me transportaba con mis escoltas pues al parece fue un falla del vehículo. No fue un atentado, aunque las autoridades no descartan que alguna persona malintencionada le hubiera hecho algo al vehículo cunado está fuera de mi casa en horas de la noche, esto es materia de investigación. Y a esas personas que viven rogando que me suceda un atentado y que pierda mi vida que Dios las bendiga, ya el lunes me entregarán otro vehículo», escribió Cristina Isabel en su cuenta de Facebook.

Con Cristina Isabel Cantillo Martínez se presenta otra muerte anunciada en Colombia

La lideresa que fue traslada a la Clínica Los Nogales, donde pese al esfuerzo médico perdió la vida, había manifestado meses atrás que, “en Colombia es muy difícil ser una mujer trans, es como llevar la muerte a cuestas”. Desde abril de 2020 la mujer sufrió atentados. En noviembre del año pasado, Luis Felipe Cantillo, hermano de Cristina Isabel, también resultó herido por disparos que iban en contra de ella.

“Me cuidan de 8:00 a. m. a 12:00 p. m. y de 2:00 p. m. hasta las 6:00 p. m., eso quiere decir que en cualquier momento me pueden matar. Sea antes de 8:00 de la mañana, en horas del almuerzo o después de las 6:00 p.m. que ya los escoltas se retiran (…) Esto es un carro convencional y por eso hago responsable de mi vida a las autoridades. Todo lo que me pueda ocurrir es culpa de ellos. Por eso no me voy a ir de mi ciudad. Aquí me voy a quedar”, expresó en una entrevista la defensora.

La alcaldesa de Santa Marta, Virna Johnson, también expresó su condolencia, “rechazamos el asesinato de Cristina Cantillo líder de la comunidad LGTBIQ, quien había denunciado amenazas en su contra. Desde Alcaldía le teníamos activada la ruta de atención. Su protección estaba a cargo de la UNP. Pedimos a las autoridades resultados y justicia”

La plataforma CCEEU, también señaló la fuerte presencia paramilitar en la región, «es necesario mencionar que las organizaciones sucesoras del paramilitarismo tales como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra y la Oficina Cariba han estado expandiéndose y generando desplazamientos; homicidios; desapariciones forzadas; extorsiones y el reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes, entre otras agresiones a la población».

«Acaban de asesinar en su casa en Santa Marta a Cristina Cantillo. Amiga; defensora de Derechos Humanos y de la comunidad LGTBI. Duele en el alma la forma miserable como la atacaron. En Santa Marta no se respeta la vida y hoy lloramos la vida de una mujer trans, luchadora, afectiva y con sentido social. Apagaron la voz de una líder, de una compañera. Cristina no quería morir y pidió mil veces un esquema diferente. Había denunciado que iban a asesinarla, pero era la voz de una mujer trans, que nadie quiso escuchar. El alma se apaga cada día con estas noticias; con el miedo y la imposición de las balas», expresaron conocidos de Cristina Isabel a través de redes sociales.

De acuerdo al registro del Instituto de Estudio para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ, en este 2021 con Cristina Isabel son 162 los líderes y lideresas asesinadas y 1.276 desde la firma del Acuerdo de Paz entre las FARC-EP y el Gobierno Nacional en el año 2016. Por ahora familiares, comunidades y organizaciones piden justicia en este nuevo asesinato.

