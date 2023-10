Asesinado Reclamante de tierras y líder comunitario del Curvaradó Samuel Avendaño

The estimated reading time is 1 minute

Carmen del Darien Chocó. La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz denunció en su página web que este 4 de octubre fue asesinado el líder y reclamante de tierras de las comunidades de Apartadocito y Bracito, Samuel Avendaño. Su cuerpo fue encontrado en la via Pavarando – Mutata.

Avendaño venía reclamando su derecho a la restitución de tierra, cómo también venía abogando por los derechos de las comunidades a la permanencia en el territorio y a la tierra.

Samuel había realizado denuncias ante dependencias del Estado como la Fiscalía general de la nación sin que se prestara la debida atención. Él había visibilizado el proceso de despojo territorial, y el estado de sometimiento en que se encuentran las comunidades, en territorios donde no existe la gobernabilidad y gobernanza.

La organización defensora de derechos humanos asegura que “la desatención institucional frente a decenas de informes sobre esta situación de crisis socioambiental evidencia el poco interés que existe de parte de autoridades civiles, ambientales y militares por proteger los derechos de los pobladores en esta región”.

Asimismo, insiste que “se hace urgente que el gobierno con las autoridades competentes coloque inmediata atención sobre lo que pasa en el territorio de los consejos comunitarios de Curvaradó, Pedeguita y Mancilla, cómo en otros Consejos del Bajo Atrato”.

“La devastación de los bosques, ciénagas y humedales van de manera acelerada sin quien detenga las pretensiones de quienes se están lucrando ilegalmente con el despojo territorial”, se puede leer en el informe.

Para concluir dice que “es verdaderamente lamentable que no exista justicia, que no haya investigación y sanción para quienes causan daño ambiental y social. Es incomprensible que no se tomen medidas preventivas para evitar daños irreparables como lo ocurrido a Samuel. Las comunidades y su familia esperan que este crimen no quede en la impunidad”.