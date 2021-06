Aprobada Ley de Comida Chatarra

Imagen No Coma Más Mentiras

Este jueves 17 de junio en horas de la tarde fue aprobada en último debate la Ley de Comida Chatarra en el Congreso de la República. Esta ley permitirá a los consumidores saber qué insumos componen a ciencia cierta los productos que hacen parte de esta categoría.

Esta ley, propuesta por el Representante a la Cámara Mauricio Toro, establece que los productos deben llevar una etiqueta en la que se adviertan los excesos en grasas, sodio y azúcares de los productos para que la gente esté informada al respecto.

La información además debe salir en la publicidad que se le haga a las bebidas y comestibles, para advertir por todos los medios posibles de los daños que pueden generar.

«La sociedad civil no esta en contra de la industria. Los empleos no se van a acabar. Lo que estamos pidiendo es que los productos ultraprocesados nos digan sus excesos», señaló a través de redes sociales Red PaPaz, una entidad que aboga por los derechos de niños y niñas.

(Le puede interesar: ‘Humedal de San Pumoso en riesgo por rompimiento de jarrillón‘)

Red PaPaz ideó la estrategia llamada No Comas Más Mentiras , que buscaba justamente que el país cuente, de manera prioritaria, con una política que reglamente los sellos frontales de advertencia con información clara, visible y veraz que permita identificar fácilmente la comida chatarra, ya que muchas bebidas y comestibles ultraprocesados no aportan esta información a los consumidores finales.

Juan Luis Castro, Senador de la Alianza Verde y ponente también de este proyecto también se pronunció a través de su cuenta de Twitter:

Por su parte, el Representante autor del proyecto, Mauricio Toro, aseguró que esta decisión es histórica para el país.

“Este proyecto no prohíbe la venta, comercialización y publicidad de absolutamente ningún producto. Lo único que este proyecto exige es que se informe a los consumidores de una forma clara, concreta y sencilla, cuando un producto está excedido en azúcares, sodio y grasas. Es el consumidor quien tomará la decisión de comprar o no comprar, usando información clara y suficiente. La experiencia chilena ha demostrado que la industria no se afectará, y por el contrario, se beneficiará mucho la salud de los ciudadanos«

Mauricio Toro, ponente del proyecto