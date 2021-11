Amenazan de muerte a defensora de DDHH Adriana Lizarazo

Defensora de DDHH Adriana Lizarazo es amenazada por parte del Clan del Golfo. Fotografía ilustrativa de MOVICE.

Este sábado 13 de noviembre, otra defensora de Derechos Humanos es víctima de la violencia en nuestro país. Se trata de Adriana Lizarazo, quien como denuncia la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) estaría siendo amenazada por miembros del Clan del Golfo o como se autodenominan Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC.

La Fundación CSPP, también informó que no solo la mujer está siendo violentada, sino también su núcleo familiar y las personas que integran la seccional Santander de ese Comité, donde Adriana es coordinadora. La defensora además fue recientemente designada como Vocera del Nodo Nororiente de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos.

Los hechos relatados por la organización, indican que sobre las 12:26 p. m. de este sábado, Adriana recibió las amenazas por medio de la aplicación de mensajería, WhatsApp. Además se señaló que el número desde el que se envían dichos mensajes es el 313 879 3816 y tienen las siglas del Clan del Golfo.

«(…) Solo se me ordenó hablar con la señora Adriana Lizaraso… el asunto es serio y bastante importante…queremos simplemente hablar con usted, no es nada malo, o por lo menos no por ahora, eso va a depender de usted…», Se lee en los mensajes denunciados por el CSPP en un comunicado.

Pero ahí no para todo, la defensora de DDHH también recibió los siguientes textos:

“…todo lo suyo es bueno menos la gente con la que se relaciona, no tenga miedo, solo

queremos hablar.”

La defensora que prefirió no responder recibió finalmente la siguiente respuesta del grupo paramilitar: “Como no quiso hablar con nosotros lo mejor es que se vaya si quiere vivir…dígale a los hijueputas esos que se la pasan con usted en la oficina de (cita lugar de ubicación de las oficinas del CSPP) … que para ellos también va el ultimátum…no quisieron por las buenas, entonces vamos a ver por las malas”.

La Fundación CSPP, también fue gravemente señalada e incluso el perfil por el cual llegaron las amenazas la declara como un objetivo militar. “El comité de presos políticos de Bucaramanga a partir de las 12:56 Hr (sic) de hoy 13 de

noviembre del año 2021 queda oficialmente declarado como objetivo militar de las AUTODEFENSAS GAITANISTAS DE COLOMBIA. CLAN DEL GOLFO…El martes esperen en la oficina de… un paquetito que les vamos a enviar”.

La organización que ya puso en conocimiento de las autoridades los ataques que sufrieron, también pidieron al Gobierno Nacional, a la Fiscalía General de la Nación, a la Unidad Nacional de Protección Nacional (UNP) y a las organizaciones de DDHH internacionales a velar por la protección de la defensa de los derechos y particularmente por la vida de los y las defensoras del CSPP.

