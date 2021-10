AGC asesinaron a Erley Osorio Arias, lider de FEDEAGROMISBOL en el Sur de Bolívar

Las comunidades del Sur de Bolívar, agremiadas en la Federación Agrominera del Sur de Bolívar habían denunciando que desde el pasado 26 de septiembre Erley Osorio había sido secuestrado por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y desde ese momento estaba desaparecido. A pesar de que se organizó un plan de denuncia y de búsqueda por parte de las mismas comunidades, no se logro que Erley fuera entregado con vida y este jueves hallaron su cuerpo tras una actitud negligente por parte del gobierno local.

FEDEAGROMISBOL había denunciado ante el gobierno del Municipio la desaparición a manos de las AGC de Erley, sin embargo no recibieron respuesta alguna. Por eso iniciaron un plan de búsqueda por mas de 400 personas y había tomado la decisión de acudir a un sitio en el que se conoce ampliamente que hay permanencia de un campamento de ese grupo paramilitar. Sin embargo, antes de que 600 campesinos acudieran al sitio hallaron el cuerpo de Erley.

Hoy en la tarde fue encontrado asesinado Erley Osorio Arias que fue desaparecido desde el 26 de septiembre por el clan del golfo. Las autoridades no actuaron a tiempo para intentar dar con su paradero. Condenamos este asesinato y la negligencia estatal pic.twitter.com/XDUQbelv7l — Federación Agrominera del Sur de Bolívar (@Fedeagromisbol) September 30, 2021

Municipio no quiso activar un plan de búsqueda para evitar el asesinato de Erley Osorio

En el comunicado previo al hallazgo del cuerpo sin vida de Erley, la Federación había advertido un alto nivel de negligencia por parte de la Alcaldía de y la Personería de Montecristo, puesto que según la denuncia, demoraron injustificadamente la activación de un plan de búsqueda o la facilitación de acciones humanitarias ante el grupo armado que opera en el municipio y del cual se sabe públicamente su ubicación.





Con el asesinato de Erley la cifra de líderes sociales asesinados asciende a 127 solamente en lo que va corrido del 2021, según los reportes de INDEPAZ. Además se han cometido 72 masacres, con un saldo fatídico de 258 víctimas. Sin embargo, estas preocupantes situaciones no han tenido una respuesta preventiva por parte del gobierno nacional y tampoco se han implementado las medidas de seguridad necesarias para que este tipo de hechos no se siga presentando y no queden en la impunidad, lo que aumenta la preocupación en las comunidades campesias, negras e indígenas.

