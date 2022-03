«La Flaca» desmiente relación con Primera Línea tras «calumnias» de la concejala Lucia Bastidas

Concejala Lucia Bastidas. Fotografía ilustrativa Concejo de Bogotá.

A pocos días de completar un año del inicio del Paro Nacional y en plena contienda electoral, las calumnias y los «falsos positivos judiciales», siguen siendo un mecanismo para reprimir la protesta social y a quienes participan de ella.

Esta vez, la víctima sería la joven conocida como «La Flaca», quien ha realizado tareas periodísticas de las movilizaciones y más recientemente de las denuncias de abusos sexuales en colegios del suroccidente de la capital colombiana. Pese a que la joven afirma que su labor es comunicar y denunciar acciones que van en contra de los DD.HH., recientemente fue acusada de ser «terrorista».

Dichas afirmaciones fueron expresadas por la concejala de Bogotá, Lucia Batidas, quien por medio de su cuenta oficial de Twitter y ante medios de comunicación, señaló a la joven de promover las afectaciones estructurales de un colegio en el que se denuncian abusos sexuales.

La concejala inició los cuestionamientos desde el pasado 17 de marzo, cuando utilizó el sobrenombre de «La Flaca» como un alias y sin presentar pruebas dicientes, afirmó que la joven fue quien «organizó y promovió la quema del colegio Nuevo Chile».

Bastidas también se ha referido a la inclinación política de la joven, que según la concejala tiene relación con los supuestos planes terroristas y que tendrían como objetivo «intereses políticos».

La joven que desea mantener el sobrenombre con el que es conocida, afirmó que después de que su rostro fue difundido por medio de redes sociales y en medios de comunicación las amenazas en su contra no paran y por tal motivo «con el acompañamiento de abogados expertos en el tema, he instaurado una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación contra la Concejala Lucia Bastidas por calumnia y daño al buen nombre».

«Es importante aclarar que he desarrollado un ejercicio comunicativo desde hace 2 años que

se ampara en los Artículos 20 y 73 de la Constitución Política Colombiana sobre libertad de

expresión y actividad periodística, ejercicio que he desarrollado acompañando la legítima

protesta social. No hago parte de la llamada Primera Línea, y aunque esto fuera así, la primera línea no es un grupo terrorista como esta señora y los medios de comunicación lo han dicho».

Expresó en un comunicado la joven.