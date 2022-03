Íngrid Betancourt causa indignación por comentarios sobre la salud de Gustavo Petro

Íngrid Betancourt es cuestionada por afirmaciones que involucran salud mental de Gustavo Petro . Fotografía @ELTIEMPO.

El escenario electoral está cada vez más y más álgido en Colombia. Tras conocerse los resultados de las votaciones del Congreso de la República y las consultas presidenciales en las que el Pacto Histórico jugó un papel clave, se abren las apuestas para definir quien ocupara la Casa de Nariño y definirá el futuro del país.

En la noche del lunes 14 de marzo, el diario El Tiempo y la Revista Semana realizaron un debate presidencial que contó con la participación de Íngrid Betancourt, Federico Gutiérrez y Gustavo Petro. Sin embargo, en muchos momentos del encuentro la discusión se fue por las ramas y salieron a relucir temas ajenos a las propuestas y apuestas de la y los candidatos.

Unos de los momentos que causó mayor asombro dentro de la discusión fue una conversación entre la candidata independiente Íngrid Betancourt y el líder de la Colombia Humana, Gustavo Petro. Por medio de redes sociales cientos de cibernautas han cuestionado los comentarios de la aspirante, que en lugar de dejar mal parado a Petro hicieron que ella misma fuera señalada.

Todo inició cuando los candidatos se cuestionaban mutuamente si apoyaron o no el gobierno de Ernesto Samper y Betancourt comentó una situación sobre la salud mental del candidato:

«Bueno, yo creo que tú tienes alzheimer. Sinceramente pienso que no has visto. Y de hecho, cuando fui a visitar a Gustavo, me acuerdo que él estaba en una gran depresión, tirado en el piso, sin poder moverse. No me voy a meter en tu vida privada, Gustavo, pero lo que el país sabe es que si hay alguien que enfrentó a Ernesto Samper fui yo». Afirmó la candidata.

Lo de @IBetancourtCol es bajo por donde lo miren.

1. Si fue cierto, no debió contar algo intimo, personal, como lo es una enfermedad, en un debate político, eso es cobarde, ruin.

2. Si es falso, como afirma Petro, inventar algo así es asqueroso, rastrero, miserable… pic.twitter.com/tUKxhNihO1 — Antonio🥑🐝♻️🐱 (@AntonioCR1974) March 15, 2022

Muchas figuras públicas y políticas, rechazaron las afirmaciones de la candidata, pues independientemente de que el aspirante del progresismo haya o no atravesado por este episodio es un tema que no debe tomarse a la ligera y más ante las tasas de suicidios que se enfrentan en el país ante la deficiencia del sistema de salud, es un ámbito intimo y no aportaba en nada a lo que manifestaban en ese momento los tres participantes.

La facilidad que @IBetancourtCol utiliza una enfermedad como insulto a @petrogustavo, como lo es el #alzheimer que afecta a miles de colombianos en un país que no está preparado para tratarla y con el drama familiar, moral, económico q causa es totalmente repugnante como persona pic.twitter.com/quuY3d2LVZ — ABYA YALA (@JrNdombe) March 15, 2022

Reprochable que @IBetancourtCol utilice una enfermedad como la depresión para hacer política.



Que alguien le cuente que en 2021 se suicidaron 2.350 personas, 1.903 hombres, 447 mujeres y entre ellos 255 MENORES. Una de las tasas más altas en los últimos años.



Muy bajo Ingrid. — Martha Peralta Epieyú (@marthaperaltae) March 15, 2022

Lo siento, pero @IBetancourtCol cayó muy bajo hoy, que mal ser humano es. — KATHERINE MIRANDA 🌻 101 (@MirandaBogota) March 15, 2022

No pensé que @IBetancourtCol pudiera caer más bajo después del "las mujeres se hacen violar", pero sí, es capaz de hablar públicamente de la salud de alguien sin contemplación. Verdad o mentira lo que dijo fue muy insensible. La única candidata y definitivamente no me representa. — Mafe Carrascal (@MafeCarrascal) March 15, 2022

El nivel de debate de Ingrid Betancourt es lamentable. No tiene forma, fondo y menos planes prográmaticos. Un discurso lleno de lugares comunes en el que titubea más de lo que se toma contestando.



Quiero pensar que es la presión, pero ojalá mejore en otros debates. Este no fue. — Julian (@JulianJaraUribe) March 15, 2022

Quiénes invitaron a @IBetancourtCol a qué hiciera política en esta coyuntura, de manera oportunista, deben saber que le hicieron mucho daño al país. — Diana Sánchez Lara (@DianaDefensora) March 15, 2022



Nunca le abran la puerta de la casa a @IBetancourtCol https://t.co/zQSqylFgpz — MÓNICA RODRÍGUEZ (@MONYRODRIGUEZOF) March 15, 2022

Por ahora la candidata de Verde Oxigeno no se ha pronunciado frente a los comentarios que rondan en Twitter. Causa preocupación la manera en la que se desarrolla el debate de los candidatos, sustentado en temores infundados, desinformación y ahora señalamiento de indole personal.

